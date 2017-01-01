التنمية المحلية: المحافظات أنهت التعريفة ونسبة الزيادة مابين 10 لـ15

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر مستجدات متابعة الأوضاع بالمحافظات عقب الإعلان عن الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية وتوافرها بمختلف أنواعها، وكذا متابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس والتاكسى.



وأشار التقرير إلى استمرار عمل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بالمحافظات لحل أية مشاكل والتأكد من مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة والتزام سائقى الأجرة بالتعريفة الجديدة والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء .



وأكدت أنه طبقًا لتقريرغرفة العمليات بالوزارة فإن كافة المحافظات انتهت من قرار زيادة تعريفة الركوب سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى كافة المواقف، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى.