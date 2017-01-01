آسر ياسين يبدأ تصوير "الشايب" بعد عيد الأضحى

يحضر الفنان آسر ياسين لأحداث فيلمه الجديد "الشايب"، الذي وقع على بطولته مع المخرج حسين المنباوي، على أن ينطلق تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.



وعلمت "الدستور"، أن هناك اتفاق بين مخرج العمل و"ياسين" على الأماكن والأحداث المتواجده في العمل بشكل كامل، ومن المرجح أن يعلن صناع العمل انطلاق تصويره، بعدما ينتهوا من كافة التفاصيل الخاصة بالعمل، واختيار باقي أبطاله.



يمثل الفيلم عودة آسر ياسين للمنافسة السينمائية، وذلك منذ طرح أخر أعماله في السينما "تراب الماس" في 2018.



واستقر صناع العمل على "الشايب" ليكون اسم الفيلم الجديد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في 2020، من إنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني ويشاركه كريم أسامة وإخراج حسين المنباوي.