المترو: تشديدات على صيانة القطارات المكيفية

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، إن المهندس على فضالي رئيس الشركة شدد على ضرورة توفير صيانة الكاملة لكافة القطارات المكيفية وذلك تجنبا لوجود أو عطل في التكيفيات مما ينتج عنها إزعاج المواطنين خاصة خلال فصل الصيف.



وأضاف "عبد الهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك توفير لكافة التجيزات الخاصة بصيانة القطارات المكيفة والتي تتطلب صيانة دورية باستمرار من أجل الحفاظ على كفاءة القطارات المكيفية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة على أن، القطارات المترو يتم إجراء الصيانة الكاملة لها كل يوم وذلك من خلال المرور على القطارات والتأكد من سلامتها بالكامل وعدم وجود خلل في أى من تلك القطارات.