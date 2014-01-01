إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" خلال الربع الأخير من 2019

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أنه سيتم تطعيم كافة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.



يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على خفض أعداد المصابين والحفاظ على صحة الأطفال.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة ستطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، لافتة لوجود خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.



وقتلت إن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الاجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند اتمامه العام الأول وعند بلوغه 18 شهر.



وأضافت أنه يجرى حاليًا العمل على ميكنة جميع التطعيمات الروتينية علي مستوي الوحدات الصحية، حيث تم ميكنة منظومة التطعيمات بعدد 13 محافظة وجاري استكمال الباقي.



ومن جانبه اكد الدكتور "علاء عيد" رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة ممثلة في ادارة قطاع الطب الوقائي تقوم بتنفيذ حملات قومية بجميع المحافظات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين، أقل من 5 سنوات، لافتا ان الحملة القومية التي اطلقتها الوزارة في فبراير الماضي استهدفت تطعيم 16،6 مليون طفل من عمر يوم حتي 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، واضاف انه تم ادراج طعم شلل الأطفال المعطل سولك بجدول التطعيمات الروتينية خلال شهر يوليو الجاري، بناءا علي الآلية المتبعة من وزارة الصحة في ادراج الطعوم، طبقًا لدراسة مدي عبء المرض ومعدلات انتشاره ومدي فعالية الإجراءات الوقائية له.



وأضاف" عيد" أن هناك خطة للقضاء علي البلهارسيا نهائيا بمصر بحلول عام 2021، حيث تم خفض معدل انتشار المرض لتبلغ نسبة الاصابة به حوالي 0،2 %، كما تم اعلان مصر خالية من "الفيلاريا" عام 2018، بالاضافة الي عدم وجود حالات اصابات " ملاريا" منذ عام 2014 حيث تم القضاء عليها باتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، لافتا إلي ان جميع الحالات الوافدة من الخارج يتم التعامل معها بالشكل الصحي السليم وتحويلها الي مستشفيات الحميات لتلقي العلاج اللازم بالمجان.