حماية النيل تزيل 13 حالة تعد بكفر الشيخ والمنيا

نفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة التعديات فى محافظتى كفر الشيخ والمنيا، تضمنت 13 حالة تعد، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46469 إزالة.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم متابعة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.



وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم أيضا حصر التعديات على الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها.



وقال خالد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ذلك يأتى فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.