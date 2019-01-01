الصحة تطلق قوافل طبية مجانية فى 23 محافظة حتى منتصف يوليو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في الفترة من يوم 8 وحتى يوم 15 يوليو الحالي بـ23 محافظة هي الدقهلية، والوادى الجديد، والمنيا، والبحيرة، وبورسعيد، وجنوب سيناء، واسيوط، والجيزة، والاسماعيلية، وقنا، وبنى سويف، واسوان، وسوهاج، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، والوادى الجديد، والاسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية، الفيوم، والقاهرة، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضحت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 8 و9 يوليو الحالي بمناطق ابوزيد مركز اجا محافظة الدقهلية، وابومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وطهنشا مركز المنيا، وتكلا العنب مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة، والخمس كباري مركز جنوب بورسعيد، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق وواديي تال ووسيط مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والاطاولة مركز الفتح محافظة اسيوط، والمنصورية مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 9 و10من الشهر الجاري.



وأضافت أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 10 و11 يوليو الحالي بمناطق كسفريت مركز فايد محافظة الاسماعيلية، والبراهمة مركز قفط محافظة قنا، والدهابية مركز ببا محافظة بني سويف، والحجز بحري مركز ادفو شرق محافظة اسوان، والكوم الاصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وتجمعات القطراني مركز براني محافظة مطروح، والعباسية مركز كفرسعد محافظة دمياط، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والوفاء مركز العامرية محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى في المشاعلة مركز ابوكبير محافظة الشرقية، وذلك في يومي 11 و12من الشهر الجاري.



كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية يومي 12 و13 الشهر الجاري في مناطق الناصرية مركز العياط محافظة الجيزة، وواديي غرندل 1 و2 مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وعرب شراويد مركز دكرنس محافظة الدقهلية، و6 قوافل طبية اخرى في مناطق الفيروز مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وامير كاب مركز نصر التوبة محافظة اسوان، والسمطا مركز البلينا محافظة سوهاج، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، والقلعة مركز شرق محافظة الاسكندرية، ومنشأة طنطاوى مركز سنورس محافظة الفيوم، وذلك في يومي 13 و14 من ذات الشهر.



وتابعت أنه سيتم اطلاق قافلة طبية في مركز شباب عرب راشد بحلوان محافظة القاهرة في يومي 14 و15 يوليو الجارى.



ويذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.