بالصور.. جدول تعديل 10 مواعيد قطارات في السكة الحديد

قامت هيئة ابسكة الحديد، بإجراء تعديل في جداول التشغيل وذلك عقب التعديل الذي تم في أورل يوليو الجارى، وذلك لكي يتناسب الجدول مع جدول التشغيل الجديد.



حيث قامت الهيئة بتعديل مواعيد عدد 10 قطارات وذلك في خطي الوجهين البحري والقبلي، حيث من المقرر قيام قطار رقم 187 اكسبريس السد العالي القاهرة، من أسوان الساعة 6:30 بدلا من الساعة 10، وكذلك قطار رقم 777 اكسبريس سوهاج القاهرة من الساعة 4 بدلا من 6، وكذلك قيام قطار رقم 165 اسيوط القاهرة من الساعة 6 بدلا من 7 إلا ربع، وقيام قطار رقم 757 من اسوان ادفو الساعة 2:10 بدلا من 1:45.



ومن المقرر قيام قطار رقم 747 من الساعة 2:10 بدلا من 1:45، وقطار رقم 722 من الساعة 2:30 بدلا من 3:10، وبناء على التعديل الآتي سيتم تغير عدد 4 قطارات آخري.

