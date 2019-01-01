مناقشة "حب الذات والتواصل مع الآخرين" بمكتبة القاهرة

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة تحت عنوان "حب الذات والتواصل مع الآخرين"، وذلك أمس الأحد بمقر المكتبة بالزمالك.



تحدثت في الندوة خبير ومدرب التنمية البشرية رانيا بديع، التي بدأت الندوة بتوضيح كيف يحب الإنسان نفسه ويتقبلها، وسبحت في أغوار النفس البشرية، وهل ينجو الإنسان من خبايا النفس البشرية وأسرارها ؟ من جلد للذات وصفات أخرى تتأرجح بين الروح والنفس، وأشارت إلى أنه كي يصل الإنسان إلى حب الذات يجب أولا أن يتعرف عليها وعلى مشاكلها في التواصل مع الآخرين وعوامل تحسين الذات حتى يتثنى حب نفسه.



وتطرقت رانيا بديع في الندوة للحديث عن تأثير الإنسان فى المجتمع وتأثره بالمحيط، ودور الخبرات المعرفية السابقة التي هي عبارة عن خليط من مخزون ثقافي سابق ومكتسب من تعليمى وعادات أسرية وأعراف مجتمعية، وهى مجموع البيانات التى يتم إدخالها فى العقل، من ثم يتم ترجمتها إلى سلوك نفسى ومجتمعى من تشاؤم وتفاؤل كره وحب وعطاء، وانتقلت إلى التعريف بالمعنى العلمى المنهجى للنفس ومكوناتها وأنواعها، وقد أدار الندوة يحيى رياض يوسف، نيابة عن ياسر عثمان مدير المكتبة.