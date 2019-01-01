الصين تنفق مليارات اليوانات على مشروعات حفظ المياه في شينجيانغ

خصصت الحكومة الصينية 830 مليون يوان (حوالي 120.5 مليون دولار أمريكي) لدعم بناء مشروعات حفظ المياه جنوبي شينجيانغ هذا العام، وفقا لمصادر من الحكومة المحلية.



وقالت إدارة حفظ المياه في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم إنه إلى جانب هذا، أنفقت الحكومة أيضا 1.77 مليار يوان على بناء منشآت دعم جديدة في مناطق الري في المنطقة والتحول للري الموفر للمياه.



وقال مسؤول في الإدارة إن الأربع ولايات الواقعة جنوبي شينجيانغ، وبينها إقليما كشغر وهوتان، يواجهون نقصا في المياه وفقرا مدقعا، ولكن مشروعات حفظ المياه أدت خلال الأعوام إلى تحسن ظروف الزراعة وعادت بالنفع على السكان المحليين.



وعلى مدار أعوام، عززت الحكومة الصينية جهودها لتحسين مصادر المياه غير المتوازنة في شينجيانغ عن طريق مشروعات كبيرة لحفظ المياه، التي وفرت مياه للزراعة والاستخدام المحلي في المناطق التي تعاني من نقص المياه.