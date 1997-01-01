الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 32 ألف مواطنا في أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ32 ألف و281 مواطنًا من خلال 28 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو الحالى.



تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضحت الوزارة أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 245عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 5020 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 6 آلاف و376 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 430 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 1810مواطنًا بمحافظة أسوان، و3 آلاف و280 مواطنًا بالإسكندرية، و758 مواطنا بالاسماعيلية، و1919مواطنًا بالبحيرة، و4 آلاف و662 مواطنًا بالجيزة، و918 مواطنين بالدقهلية، و684 مواطنا بالسويس، و1639مواطنًا بالشرقية.



وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ1628مواطنًا بالفيوم، و1997مواطنا بالقاهرة، و1373مواطنًا بالقليوبية، و1800 مواطنًا بالمنوفية، و217 مواطنًا بالوادي الجديد، و2839 مواطن ببني سويف، و764 مواطنا ببورسعيد، و444 مواطنًا بجنوب سيناء، و1027 مواطن بدمياط، و1551مواطنًا بسوهاج، و288 مواطنا بشمال سيناء، و1427 مواطنًا بقنا، و1053مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 203 مواطنًا بمطروح.