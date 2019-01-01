افتتاح 6 أفرع لتجارة التجزئة المتطورة في الصعيد نهاية يوليو

قال رئيس قطاع مناطق عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المحاسب أحمد الزايد، إنه تم الانتهاء من تطوير 6 أفرع للتجارة التجزئة " الهايبرات" التابعة للشركة في محافظات الصعيد والتي شملت " هايبرات المنيا والفيوم والفشن والخارجة وكومبو واسوان لطرح السلع باسعار مخفضة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم افتتاح الفروع الـ 6 في محافظات الصعيد مع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى انها ستقوم بطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85جنيها والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو.



وتابع أنها ستقوم بطرح كافة السلع الأساسية والغذائية والسلع غير الغذائية بأسعار مخفضة، فضلا عن توفر السلع التموينية للمستفيدين من أصحاب البطاقات.