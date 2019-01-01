آشلي بارتي تودع منافسات ويمبلدون للتنس من الدور الـ16

ودعت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، منافسات بطولة "ويمبلدون" للتنس عقب خسارتها اليوم الاثنين في دور الـ16 أمام الأمريكية أليسون ريسك بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (6-3) و(2-6) و(3-6).



وتواجه اللاعبة الأمريكية في ربع نهائي المقبل الفائزة من مباراة مواطنتها سيرينا ويليامز والإسبانية كارلا سواريز نافارو.



وتأهلت لربع النهائي التشيكية باربورا ستريكوفا على حساب البلجيكية اليسي ميرتنز بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (4-6) و(7-5) و(6-2).



وتنتظر اللاعبة التشيكية الفائزة من مباراة مواطنتها بيترا كفيتوفا والبريطانية جوانا كونتا لمواجهتها الدور المقبل.



وصعدت لنفس الدور الأوكرانية يلينا سفيتولينا على حساب الكرواتية بيترا مارتيتش بمجموعتين بواقع (6-4) و(6-2) لتواجه في الدور المقبل الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا بليسكوفا ومواطنتها موكوفا كارولينا.



وعبرت الصينية شواي تشانج لنفس الدور على حساب الاوكرانية ديانا يسترمسكا لتنتظر الفائزة من مباراة سيمونا هاليب والأمريكية كوري جاوف لمواجهتها بالدور المقبل.