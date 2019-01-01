تشكيل تونس ضد غانا المتوقع في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2019

ينتظر منتخب تونس، خوض مباراة صعبة، عندما يواجه نظيره الغاني، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر.



وصعد منتخب تونس إلى ثمن النهائي، دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا في الدور الأول.



أما منتخب غانا حجز تذكرة العبور لدور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة السادسة في الكان برصيد 5 نقاط.



وجاءت التشكيلة المحتملة للمنتخبين كالتالي:



تونس: معز حسن - وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - يوسف المساكني - أنيس البدري - ياسين الخنيسي.



غانا: ريتشارد أوفورى - أندي يادوم - جوزيف أودو - جون بوي - بابا رحمان - صامويل أوسو - توماس بارتي - مبارك واكاسو - أوسو كوابينا - أندريه أيو - جوردان أيو