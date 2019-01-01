السكة الحديد: لا تهاون مع تقصير أى عامل

قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، إنه أصدر تعليمات مشددة على كافة العاملين بالسكة بضرورة الإلتزام بجداول التشغيل وذلك لضبط كافة الأعمال بالهيئة وذلك لتحقيق أعلى مستوي من الإنضباط.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لن يسمح لأي عامل بالتقصير في عمله وذلك حفاظا على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أنه إصدر تعليمات مشددة على الكمسارية بضرورة فرض الإلتزام على كافة الركاب وعدم استقلال أى مواطن بدون دفع قيمة التذكرة.



وأكد رئيس الهيئة على أنه لا مجال لوجود أى تقصير في الهيئة وذلك حرصا من الهيئة على توفير أعلى مستوي من الخدمة للمواطنين خاصة أن المرفق يتردد عليه عدد كبير من المواطنين يوميا.