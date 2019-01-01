بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد للزمالك

أعلن نادي بيراميدز المصري، تفاصيل عقد المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، الذي وقع لصالح الفريق لمدة موسمين.



ويتكون الجهاز المعاون لديسابر، من مدرب عام ومحلل أداء، بجانب التونسي أنيس الشعلالي المعد البدني، وسيتم إضافة عنصر مصري، حال موافقة ديسابر، مع تعيين محمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى.



ويقود ديسابر، مران لاعبي بيراميدز، بعد عودته من فرنسا، خلال الأيام القليلة المقبلة.



ونفى ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، ما تردد حول رحيل عبد الله السعيد صانع الألعاب إلى الزمالك.



وأكد عيد، استمرار عبد الله السعيد بجانب عدم التفاوض مع الزمالك، بخلاف أن الفريق سيدعم صفوفه بشكل جيد، بعد رحيل البرازيلي ماركوس كينو.