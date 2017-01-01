المكسيك تؤكد زعامتها للكونكاكاف

تمكنت المكسيك من حصد الكأس الـ11 في تاريخ بطولات اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى لكرة القدم (كونكاكاف)، بعد التغلب على الولايات المتحدة بهدف نظيف في نهائي الكأس الذهبية، الذي أقيم في مدينة شيكاغو، فجر الإثنين.



وبهذا الفوز، أكدت المكسيك ريادتها كـ"عملاق الكونكاكاف" دون منازع بعد حصد ثامن لقب في النسخ الـ15 من بطولة الكأس الذهبية التي تنظم منذ 1991.



وكان منتخب "العم سام" يبحث خلال مواجهة المكسيك في نهائي الكأس الذهبية عن اللقب السابع له في البطولة، وحال حصده كان سيمتلك نفس العدد الذي يوجد في جعبة "التري".



يشار إلى أن هذه البطولة كانت في السابق تسمى "كأس الكونكاكاف" منذ انطلاقها في 1963 وحتى 1989، وهي فترة حصدت المكسيك فيها 3 كؤوس في 1965 و1971 و1977.



وعلى هذا النحو، يصبح في جعبة منتخب "التري" 11 كأسا في بطولات الاتحاد القاري.



وبعد فوز المكسيك على الولايات المتحدة، خرج مئات المشجعين للاحتفال في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي باستعادة لقب البطل الذي كان من نصيب الولايات المتحدة في النسخة السابقة (2017).