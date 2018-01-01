إنتر ميلان يتحرك سريعًا نحو هدفيه

يسعى إنتر ميلان الإيطالي لاتخاذ خطوة جديدة، نحو ضم نيكولو باريلا، نجم كالياري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



فقد ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، من المحتمل أن يجتمع اليوم مع توماسو جوليني، رئيس كالياري، لمناقشة ضم باريلا.



وأضافت أن ماروتا قد يجتمع أيضًا مع جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لروما، في ظل حرص النيراتزوري على التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم ذئاب العاصمة.



وأشارت إلى أن كلا من باريلا ودجيكو، حريص على الانتقال إلى سان سيرو، إلا أنه يتبقى فقط التوصل لاتفاق مع الناديين.



ولفتت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان، يسعى لتضمين عدد من اللاعبين الشباب في الصفقتين، لتقليل الرسوم التي سيتعين دفعها.