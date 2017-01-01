موستافي يتحدث عن الرحيل من آرسنال..والجماهير تنفجر فرحا

لمح "شكودران موستافي"، مدافع آرسنال، بشأن إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.



وقام موستافي ذو الـ27 عاماً، بحذف أي شيء يخص نادي آرسنال، من صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكانت صفحة موستافي، دائماً ما تحمل عبارة "لاعب لآرسنال"، وهي التي تم حذفها بالآونة الأخيرة.



و كانت تعليقات الجماهير غير متعاطفة على الإطلاق، حيث قال أحدهم:"يفضل ألا تكون تلك مزحة". وأضاف الآخر:"أتمنى أن تحدث". فيما اعتبر الثالث أن تلك أخيراً هي بعض الأخبار الجيدة في سوق الانتقالات.



جدير بالذكر، أن عقد موستافي مع الغانرز ، ينتهي في صيف 2021.