الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

سياسي

المالية توضح أفضل أنواع استثمار أموال المعاشات

الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
طباعة
قال ممثل وزارة المالية، محمد عبد الفتاح، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.

وأكد "عبد الفتاح"، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة، اليوم الاثنين، أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون علي استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.

وتابع ممثل وزارة المالية: "وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أءمن وأضمن لأموال المعاشات".

وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه في السابق أجير علي أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".

فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح".

يذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وينص علي تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى

كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة وإستثمار أموال صندوق التأمينات، وينص علي أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أميرة سعودية تشتري نادي سبوليتو الإيطالي

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة إماراتية: مصر تفسد مخططات أردوغان للسيطرة على شرق المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

منذ يوم

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

بدء الجلسة العامة بمجلس النواب

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

ستوديو

شاهد .. مغامر بلغاري يزور مصر على متن قارب من القصب

مصنع 200 الحربيى: وقعنا اتفاقية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية مع الصين (فيديو)

زوجة كريم فهمى بإطلالة أنيقة خلال فترة الحمل (شاهد)

الأهلى يعلن موعد عودة شريف إكرامى للتدريبات

ads

رياضة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيل

إنتر ميلان يتحرك سريعًا نحو هدفيه

ريسك تقلب الطاولة على بارتي وتُخرجها من بطولة ويمبلدون

موستافي يتحدث عن الرحيل من آرسنال..والجماهير تنفجر فرحا

الرئيس نيوز

تعرف على عدد أعضاء مجلس "نقابة المحامين" في التعديل الجديد

رئيس النواب: القيد التلقائي لخريجي الحقوق بنقابة المحامين سيتوقف

لجنة فرعية بالنواب لحسم مصير الرسوم الجديدة للشهر العقاري

قيمتها 220 مليون دولار.. كواليس جديدة عن إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران

منوعات

ندوة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بمركز النيل للإعلام الأربعاء

استطلاع: أكثر من خمس الألمان يخونون شركاء حياتهم

العثور على وحيد قرن من نوع نادر نافقا في نيبال

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

كشكول

دور الإعلام في تطوير العقل المصري .. حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

التعليم: مد فترة التقديم بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية

باهي يستقبل مسئولى مشروع "تيفيت Tvet" للتعليم الفنى الممول من الإتحاد الأوروبى

شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

إسلام سياسي

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مرصد الأزهر: فرنسا أكثر دول أوروبا تعرضًا للإرهاب

وكيل الأزهر: نعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة العمل

ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟.. باحث سورى يجيب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

فتح التقديم لمسابقة المقال بمكتبة الإسكندرية اليوم

الليلة.. معرض فيلسوف الطاوية بالمركز الثقافي الصيني

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

صفحتنا ع الفيس بوك