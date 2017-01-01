الكنيسة تنشر كتب البابا تواضروس الثاني على موقع"ساوند كلاود"

نشر المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي برعاية القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة، اليوم على قناته بموقع الصوتية " ساوند كلاود" النسخة المسموعة من كتاب " حياة الرضا والسعادة " لقداسة البابا تواضروس الثاني، والمأخوذ عن خمس عظات ألقاها قداسته سابقًا.



ويتاح لمتابعي قناة المركز على الساوند كلاود، الاستماع إلى محتوى الكتاب كاملًا، أو الاستماع إلى فصوله الثمانية كلٍ على حدة.



وتعتبر هذه هي التجربة الأولى للمركز في نشر وتقديم كتب قداسة البابا بالصيغة المسموعة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.