منظمة المرأة العربية تُشارك في ندوة "نحو إنسانٍ عربيٍّ جديد"

شاركت منظمة المرأة العربية في ندوة تحت عنوان "نحو إنسانٍ عربيٍّ جديد"، والتي نظمتها مؤسّسة الفكر العربيّ بالتعاون مع مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة بالأهرام على مدار يومي 7 و8 يوليو 2019 بالقاهرة.



تضمنت جلسات الندوة عددًا من الموضوعات المهمة هي: الإنسان العربيّ الجديد بين شروط التأسيس وإمكانات التحقّق، والهويّة والثقافة بين الجمود والتجدّد، ومجتمع المعرفة والإنسان العربيّ الجديد، وتجديد الخطاب الدينيّ، بالإضافة إلى تجديد النظام التربويّ والتعليميّ.