"القيادات" تصعد بمؤشرات مسقط عند الإغلاق

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعًا 0.16 %، بإقفاله عند مستوى 3822.81 نقطة، رابحًا 6.07 نقطة.



ودعم المؤشر العام، اليوم الاثنين، ارتفاع أسهمه القيادية؛ ليصعد عمان للاستثمارات 2.3 %، وصحار الدولي 1.89 %، كما ارتفع جلفار للهندسة 1.27 %.



وشهدت القطاعات ارتفاعًا جماعيًا بنهاية معاملات اليوم، تصدرها الخدمات بنسبة 0.21 %؛ مع صدارة الغاز الوطنية للرابحين اليوم بنسبة 4.58 5، وصعد عمان للاستثمارات.



وصعد المالي بنسبة 0.1 %؛ بدعم صحار الدولي، وصعدت اسهم المدينة تكافل 1.2 %.



وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم المدينة للاستثمارعلى المتراجعين اليوم بنسبة 4.17 %.



وكان الصناعة أقل القطاعات ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.08 %؛ بدعم جلفار للهندسة.



وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 6.29 مليون سهم، مقابل 3.69 مليون بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 1.14 مليون ريال، مقابل 684.96 ألف ريال بجلسة أمس الأحد.



وتصدر سهم جلفار للهندسة النشاط حجمًا اليوم بتداول 1.34 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً بنحو 472.27 ألف ريال.