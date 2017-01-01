عبد العال يستقبل النائب المصري الكندي شريف سبعاوي

استقبل الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب الكندى المصرى شريف سبعاوى، أول مصرى منتخب بالبرلمان الكندى.



حضر اللقاء وزيرة الهجرة والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلان والثقافة والآثار بمجلس النواب.



تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البرلمان المصرى والكندى، وتطرق اللقاء لبحث امكانية استقبال وفد برلمانى كندى لمصر خلال العام القادم.



وأعرب الدكتور على عبدالعال عن سعادته بانتخاب مصرى عضوًا بالبرلمان الكندى، وقال إن المصريين فى الخارج هم سفراء للدولة المصرية، وأن نجاحهم فى عملهم بالخارج يعطى انطباعًا جيدًا عن مصر والمصريين.



وأشار إلى أن رئيس البرلمان الكندى زار مجلس النواب المصرى منذ شهور، وأنه يأمل فى مزيد من التعاون بين البرلمانين. وقال أنه يجب التركيز على دعم سبل التعاون فى مجال التعليم على الأخص.



وأشاد الدكتورعلى عبدالعال بجهود النائب شريف سبعاوى فى إعلان شهر يوليو الحالى شهرًا للحضارة المصرية بالبرلمان الكندى، ورفع العلم المصرى فى احتفال كبير بالبرلمان يحضره أبناء الجالية المصرية بعد أيام داخل البرلمان الكندى.



وفى نهاية اللقاء قام الدكتور على عبد العال بإهداء النائب شريف سبعاوى ميدالية 150 عام على البرلمان المصرى.