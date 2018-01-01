رسامة 3 قمامصة جدد بإيبارشية أسيوط

تمت بإيبارشية أسيوط أمس رسامة 3 كهنة إلى رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية.



جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة الكهنة الثلاثة قمامصة، وهم (القمص فيلبس كامل والقمص أفرايم يوسف

و القمص توما يعقوب).



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الأباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صيام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.