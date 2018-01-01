الاحصاءات النهائية لبطولة كوبا اميركا 2019

تمكن المنتخب ​البرازيل​ي من الفوز بلقب كوبا أميركا على أرضه، بعد ثلاثية في مرمى البيرو. إلا أن اللقب ليس الإنجاز الوحيد الذي حققه السيليساو، فقد تمكن اللاعب إيفرتون أن يكون أفضل هداف في البطولة، ونال المنتخب البرازيلي أعلى تقييم من حيث الأداء.



وإلى جانب ذلك، تلقى المنتخب البرازيلي هدف واحد فقط طوال البطولة، مما يساعد حارس ليفربول أليسون بيكر على الفوز بالكرة الذهبية، خصوصا بعد فوزه بلقب ثان في عام واحد.



في المقابل، احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث في البطولة، لكنه شهد نكسة وهي طرد النجم لونيل ميسي، للمرة الثانية في مسيرته الكروية.



وهذه بعض الإحصاءات من المباريات التي أبرزها موقع whoscored بعد انتهاء البطولة:



عدد المباريات: 2



تقييم المنتخبات الخمسة الأوائل:



البرازيل: 7.17



الأوروغواي: 7.02



كولومبيا: 6.96



البيرو: 6.74



​تشيلي​: 6.73



الهدافين:



إيفرتون (البرازيل): 3



باولو غيريرو (البيرو): 3



فيليب كوتينيو (البرازيل): 2



إدواردو فارغاس (تشيلي): 2



ألكسيس ​سانشيز​ (تشيلي): 2



دوفان زاباتا (كولومبيا): 2



كوجي ميوشي (اليابان): 2



لويس سواريز (أوروغواي): 2



أهداف المجموعة الأولى: 25



البرازيل (13) – البيرو (7) –فنزويلا (3) - بوليفيا (2)



أهداف المجموعة الثانية:16



كولومبيا (4) –الأرجنتين (7) - باراغواي (3) – قطر (2)



أهداف المجموعة الثالثة:19



أوروغواي (7) - تشيلي: (7)– اليابان (3) – إكوادور (2)



معدل الاستحواذ على الكرة:



منتخب البرازيل: 60%



منتخب تشيلي: 54.6%



منتخب أوروغواي: 51.1%



منتخب كولومبيا: 50.5%



منتخب الأرجنتين: 50.1%



معدل التسديدات في المباراة:



البرازيل: 16.7



الأوروغواي: 16.3



الأرجنتين: 14.2



اليابان: 13.7



تشيلي: 11.7



معدل تسديدات اللاعبين في المباراة:



لويس سواريز (الأوروغواي): 4.8



إدينسون ​كافاني​ (الأوروغواي): 3.8



فيليبي كوتينيو (البرازيل): 3.5



لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين): 3.5



جيفيرسون فارفان (البيرو): 3.3



البطاقات الصفراء والحمراء (المنتخبات):



قطر: 11 صفراء



الأرجنتين: 15 صفراء



كولومبيا: 10 صفراء



باراغواي: 9 صفراء– 1 حمراء



اليابان: 5 صفراء



بوليفيا: 6 صفراء



البيرو: 12 صفراء



فنزويلا: 7 صفراء – 1 حمراء



البرازيل: 11 صفراء– 1 حمراء



الأوروغواي: 5 صفراء



الإكوادور: 8 صفراء – 2 حمراء



تشيلي: 9 صفراء



التمريرات الحاسمة:



روبرتو فيرمينو (البرازيل): 3



تشارلز أرانغيز (تشيلي): 3



غابرييل جيسوس (البرازيل): 2



جايمس رودريغيز (كولومبيا): 2



ميغيل ألميرون (باراغواي): 2



تقييم اللاعبين العشرة الأوائل:



فيليبي كوتينيو (البرازيل): 7.76



خوسي غيمينيز (أوروغواي): 7.71



رودريغو بنتانكور (أوروغواي): 7.68



جايمس رودريغيز (كولومبيا): 7.63



داني ألفيس (البرازيل): 7.60



إدينسون كافاني (أوروغواي): 7.53



​كاسيميرو​ (البرازيل): 7.52



إيفرتون (البرازيل): 7.49



ألكسيس سانشيز (تشيلي): 7.42



روبريتو فيرمينو (البرازيل): 7.41