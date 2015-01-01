الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

بطولة ويمبلدون: خروج المصنفة أولى عالميًا بارتي من الدور الرابع

الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
انتهى مشوار الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عند الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها الإثنين أمام الأمريكية أليسون ريسك 3-6 و6-2 و6-3.

وبعد أن بدت في طريقها لبلوغ ربع النهائي الثالث لها تواليا في بطولات الجراند سلام هذا الموسم، بفوزها بالمجموعة الأولى بسهولة نسبية 6-3 في غضون 33 دقيقة، قلبت ريسك الطاولة على بارتي وحرمتها من محاولة أن تصبح أول لاعبة تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية ثم ويمبلدون منذ الأمريكية الأخرى سيرينا وليامس عام 2015.

وستكون سيرينا بالذات الخصمة المقبلة لريسك في حال تخطت الإسبانية كارلا سواريز نافارو.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكهرباء: تأمين العدادات مسبقة الدفع بنظام حماية ضد الاختراق

منذ حوالي 18 ساعة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. إسدال الستار على منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

بدء الجلسة العامة بمجلس النواب

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

ستوديو

شاهد .. مغامر بلغاري يزور مصر على متن قارب من القصب

مصنع 200 الحربيى: وقعنا اتفاقية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية مع الصين (فيديو)

زوجة كريم فهمى بإطلالة أنيقة خلال فترة الحمل (شاهد)

الأهلى يعلن موعد عودة شريف إكرامى للتدريبات

ads

رياضة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيل

إنتر ميلان يتحرك سريعًا نحو هدفيه

ريسك تقلب الطاولة على بارتي وتُخرجها من بطولة ويمبلدون

موستافي يتحدث عن الرحيل من آرسنال..والجماهير تنفجر فرحا

الرئيس نيوز

تعرف على عدد أعضاء مجلس "نقابة المحامين" في التعديل الجديد

رئيس النواب: القيد التلقائي لخريجي الحقوق بنقابة المحامين سيتوقف

لجنة فرعية بالنواب لحسم مصير الرسوم الجديدة للشهر العقاري

قيمتها 220 مليون دولار.. كواليس جديدة عن إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران

منوعات

ندوة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بمركز النيل للإعلام الأربعاء

استطلاع: أكثر من خمس الألمان يخونون شركاء حياتهم

العثور على وحيد قرن من نوع نادر نافقا في نيبال

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

كشكول

دور الإعلام في تطوير العقل المصري .. حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

التعليم: مد فترة التقديم بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية

باهي يستقبل مسئولى مشروع "تيفيت Tvet" للتعليم الفنى الممول من الإتحاد الأوروبى

شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

إسلام سياسي

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مرصد الأزهر: فرنسا أكثر دول أوروبا تعرضًا للإرهاب

وكيل الأزهر: نعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة العمل

ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟.. باحث سورى يجيب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

فتح التقديم لمسابقة المقال بمكتبة الإسكندرية اليوم

الليلة.. معرض فيلسوف الطاوية بالمركز الثقافي الصيني

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

صفحتنا ع الفيس بوك