كشف سر عودة ديمبلي المبكرة لبرشلونة

عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، اليوم الإثنين، إلى مقر تدريبات النادي، من أجل الاستعداد لبداية الموسم الجديد.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ديمبلي عاد قبل انتهاء فترة إجازته بأسبوع، وعمل مع أخصائي العلاج الطبيعي، لا سيما أنه أنهى الموسم المنصرم مصابًا.



وأضافت أن الجناح الفرنسي أراد العودة في هذا التوقيت، من أجل بدء العمل والتعايش مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد، موضحةً أن ديمبلي يريد إظهار أقصى التزامه.



ولم ينجح ديمبلي في إقناع ناديه، خلال الموسم الماضي، حيث كان أحد عوامل فشل برشلونة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إهداره لهدف مؤكد في ذهاب نصف النهائي، خلال الفوز (3-0) على ليفربول، الذي قلب الطاولة في الإياب.



وتمكن ديمبلي من المشاركة في 42 مباراة، على مدار الموسم المنقضي، في مختلف المسابقات، حيث سجل 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

