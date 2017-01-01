كلوب ينادي لاعبيه بأن يستمدوا الحماس من لقب دوري الأبطال

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه يتمنى أن يستمد الفريق الحماس من لقبه في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، من أجل تحقيق المزيد خلال الموسم الجديد.



وكان ليفربول قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام في النهائي، لكنه أخفق في انتزاع أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990، وأنهى الموسم بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، حيث حصد 97 نقطة مقابل 98 نقطة للسيتي.



وقال كلوب إن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي يجب أن يكون مصدر إلهام له في الموسم الجديد.



وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول مساء الأحد "بالطبع سنمضي قدما... إنه (التتويج الأوروبي) شيء يجب أن يمنح اللاعبين المزيد من الثقة، هذا هو الشيء المهم".



وقال كلوب إنه لا يشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك النجاح إلى قناعة الفريق واكتفاءه بما حققه، مضيفا "لا يزال هناك الكثير للمنافسة من أجله".



وأضاف "لقد عشنا ذلك الشعور، خضنا النهائي وفزنا به ثم أتينا إلى المدينة ورأينا سعادة الناس. هذا شيء يمكن إدمانه والرغبة في الوصول إليه كثيرا."