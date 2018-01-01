ندوة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بمركز النيل للإعلام الأربعاء

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعد غد الأربعاء ندوة بعنوان (الكشف المبكر لسرطان الثدي)، وذلك تزامنا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وقالت مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية شوقية عبد الوهاب - في بيان اليوم الاثنين - "إن الندوة يتم تنظيمها بالتعاون مع إدارة الجمرك الطبية، وتهدف للتعرف عن أسباب الإصابة بسرطان الثدي وأعراضه وطرق العلاج، وكيفية الكشف المبكر للمرض.



وأضافت أن الندوة يحاضر فيها نخبة من الأطباء بمنطقة الجمرك الطبية والإعلاميين، ويحضرها أعضاء من مسئولي التربية السكانية والأحزاب وأبناء الثغر.