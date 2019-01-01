أتلتيكو مدريد يقدم أغلى لاعب في تاريخ البرتغال

قدم نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الاثنين، مهاجمه الجديد، جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عاما، في ملعب واندا متروبوليتانو.



ورحب رئيس النادي، إنريكي سيريزو، بالوافد الجديد قائلا "مرحبا بك في أتلتيكو، نأمل أن تكون جزءا من تاريخ هذا النادي.. الكلمة الوحيدة التي يمكن من خلالها وصف جواو هي الموهبة، نحو فخورون لاختياره أتلتيكو على حساب أندية أخرى".



ومن جانبه، صرح الشاب المنضم من صفوف بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، والذي يعد أغلى لاعب في تاريخ البرتغال "سعيد للغاية لتشكيلي جزءا من تاريخ هذا النادي، جئت للمساهمة في التتويج بألقاب كبرى لصالح الفريق".



وأضاف "أريد أن أشكر النادي على المجهود الذي بذله للتعاقد معي، وكذلك أصدقائي وأسرتي، شكرا جزيلا للكل".