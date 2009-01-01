رئيس النواب يحيل مشروعًا بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم

أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.



كما طالب عبدالعال اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، بالانتهاء خلال 24 ساعة من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك لعرض تقرير بشأنه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء.



وأحال رئيس مجلس النواب، إلى الحكومة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 29 اقتراحا برغبة من النواب، لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.