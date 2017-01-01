تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء غرب بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة، اليوم الإثنين، كما تم شحن 6200 طن صودا، وتفريغ 312 طن مهيئات بميناء غرب بورسعيد.



وأوضحت الهيئة- في بيان- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



وأضاف البيان، أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينتا بضائع عامة وهما السفينة (BOMAR MERCURY ) المالطية لشحن 6200 طن صودا كاويه، كما وصلت السفينة (BBC DELAWARE ) التي ترفع علم انتجوا، لتفريغ 312 طن مهيئات بالميناء، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



وأشار إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.