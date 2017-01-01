رسميًا.. ديسابر مدربًا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل.



وحضر ديسابر إلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة تمهيدا لإعلان إجراءات التعاقد معه في الموسم المقبل في مؤتمر صحفي.



وكان ديسابر قد استقال من قيادة أوغندا بعد أن ودع الأوناش دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا على يد السنغال.



وسبق أن خاض ديسابر تجربة في الدوري المصري مع الإسماعيلي كما عمل أيضا مع الترجي التونسي والوداد المغربي.



وأعلن نادي بيراميدز رحيل مديره الفني السابق الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية مشوار الفريق بالدوري.