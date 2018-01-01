قيادي بمستقبل وطن: "التجارة الحرة" حلم راود قادة وشعوب إفريقيا

وصف عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ بـ"الحدث التاريخى الكبير" الذى سيغير وجه الخريطة الاستثمارية والتجارية داخل دول القارة السمراء، من أجل تحقيق التكامل التجارى وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة.



واوضح "سعيد" في بيان صحفي له، أن مصر تقود الحلم الإفريقي وتحرر القارة من قيود التبعية الاقتصادية بإطلاق إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الي النور، هذا الحلم الذي يتحقق كان يراود قادة وشعوب الدول الافريقية.



وقال الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري، أن الاتفاقية سوف تعمل على تعظيم وزيادة فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد داخل القارة السمراء وهي الأهداف التي أعلنتها مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها، وبدأت منذ بداية التجربة المصرية الناجحة في مجال البنية التحتية، مرورا بالدور الكبير لمصر فى حل المشكلات الكثيرة التي تمر بها عدد من الدول الإفريقية.



ولفت عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن في خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليون دولار، وهناك العديد من المنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ 90% من التعريفه الجمركيه خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأفريقيه وتبادل المنتجات والاستثمارات.