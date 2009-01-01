عبد العال يحيل قانون الجامعات الخاصة للجنة التعليم

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.



كما وافق المجلس على 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى كانت قد وافقت عليها بشأن عدد من اقتراحات النواب.



وقال الدكتور علي عبد العال رئيس اللجنة، إن المجلس وافق على تلك التقرير، وتحال إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، كما رفض المجلس رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لم يتم ذكر اسمه.