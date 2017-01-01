ليفربول يعايد فان دايك

نشر نادي ​ليفربول​ الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة عايد من خلالها مدافع الفريق، الدولي الهولندي ​فيرجل فان دايك​ Virgil van Dijk، بمناسبة عيد ميلاده الـ28.



ويعتبر فان دايك من أبرز المدافعين في العالم حاليا بعد انتقاله إلى صفوف الريدز في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018، قادما من ساوثامبتون.



وحقق فان دايك في الموسم المنصرم لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.