معلومة قضائية.. كل ما تريد معرفته عن الدفاع الشرعى

يقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين؛ تخفيفًا عن كاهل القضاء.



وقال المستشار حسني إمام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.



وأضاف "حسني"، في تصريحات له، أنه يشترط وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي ولا بد لإباحة الوسيلة، التي يدافع بها الشخص شروطه عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها القانون، وأباحت المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة.



وأوضحت أنه مع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع.