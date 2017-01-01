ريال مدريد يختار الوجهة المقبلة لجيمس رودريجيز

يبحث النجم الكولومبى جيمس رودريجيز صانع ألعاب نادى ريال مدريد الإسبانى، عن نادٍ جديد للانضمام إليه فى الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب خارج حسابات المدرب الفرنسي للنادى الملكى زين الدين زيدان.



ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مستقبل النجم الكولومبى جيمس رودريجيز، ينحصر بين ناديي أتلتيكو مدريد ونابولى الإيطالي، ولكن ريال مدريد يفضل رحيل اللاعب إلى إيطاليا، بدلا من تعزيز صفوف الروخى بلانكوس.



أضافت الصحيفة أن المشكلة التى تواجه رحيل النجم الكولومبى إلى الدوري الإيطالي، عدم رغبة نابولى فى شراء اللاعب، إلا من خلال الحصول عليه على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وضع بند يسمح له بالتعاقد معه فى الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد على عكس نابولى، على استعداد دفع قيمة الحصول على خدمات رودريجيز مقابل 40 مليون يورو، ولكن ريال مدريد لا يرغب فى تعزيز جاره، والذى ضم فى السابق ماركوس يورينتى.



وكان جيمس رودريجيز قد أعير فى آخر عامين إلى نادى بايرن ميونخ، والذى رفض ضم اللاعب بصفة نهائية مقابل 42 مليون يورو.