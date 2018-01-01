محافظ المنيا يستبعد رئيس مكتب تموين بني مزار

استبعد محافظ المنيا، قاسم حسين، رئيس مكتب تموين قرية بني علي بمركز بني مزار، بسبب الإهمال والتخاذل في تشديد الرقابة على البقالين التموينيين التابعين للمكتب، وعدم متابعة تنفيذ القرارات التموينية.



وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، اليوم الإثنين أن قرار المحافظ جاء استجابة لشكاوى عدد من الأهالي في قرية أبشاق بمركز بني مزار، المتضررين من بيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي.



وكلف المحافظ رئيس مدينة بني مزار؛ للتحقق من صحة الشكوى، حيث تبين قيام عدد من البدالين ببيع أسطوانة الغاز بسعر أزيد من السعر الرسمي وعددهم 7 بدالين، تم تحرير محاضر ويجري العرض على النيابة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم.



وأكد أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد أو من يمس أو يتلاعب بقوت المواطنين، مشددا على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والارتقاء بكل نواحي الحياة للمواطنين، وعدم التلاعب في السلع الاستراتيجية، والحفاظ على المال العام.