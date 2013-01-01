فناربخشة يسعى لتخليص أرسنال من أوزيل

كشفت تقارير صحفية عن سعى نادى فناربخشة التركى فى الحصول على خدمات مسعود أوزيل، نجم نادى أرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل رغبة الجانرز فى التخلص من خدماته.



ويرغب أرسنال فى بيع نجمه الألمانى مسعود أوزيل، خلال الصيف الحالى، من أجل توفير الأموال اللازمة لإتمام صفقات جديدة فى الميركاتو الحالى، خاصة أن الميرانية المخصصة من قبل إدارة النادى 40 مليون إسترلينى فقط، بعد فشل الفريق فى التأهل للعب دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ذكرت صحيفة "فناتيك" التركية، أن نادى فناربخشة لديه ثقة كبيرة فى الحصول على خدمات النجم الألمانى على سبيل الإعارة مع وضع بند لشرائه نهائيا، خلال الصيف الحالى، خاصة أن أوزيل كان من مشجعى النادى فى الصغر.



وأضافت الصحيفة أن النادى التركى أبدى استعداده دفع 8 ملايين إسترلينى من راتب أوزيل، على أن يقوم أرسنال بدفع باقى راتب اللاعب، الذى يصل إلى 13.5 مليون إسترليني سنويا.



وكان أوزيل قد انضم لصفوف نادى أرسنال عام 2013، قادما من نادى ريال مدريد الإسباني، وخاض اللاعب صاحب الـ30 عاما بقميص الجانرز 231 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 43 هدفا.