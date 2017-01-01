الننى فى طريقه للدورى الفرنسى

أفادت صحيفة "تايمز" الإنجليزية بأن لاعب ​أرسنال و​المنتخب المصري​ ​محمد النني​ قد اقترب من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط عدة عروض مُقدمة للنادي اللندني من أجل التعاقد معه أبرزها الدوري الفرنسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بوردو الفرنسي قد وضع محمد النني ضمن اهتماماته في الصيف الجاري، مشيرة إلى أن نادي أرسنال لا يمانع بيع لاعب خط الوسط في هذه الفترة.



وتابعت الصحيفة أن النجم المصري قد عُرض على ناديي فولهام وكريستال بالاس للانضمام لأي فريق منهما، إلا أن راتبه الأسبوعي البالغ 55000 جنيه اإسترليني كان مرتفعًا للغاية بالنسبة لهما.