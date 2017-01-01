اليوم.. إسدال الستار على منافسات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

تختتم اليوم الاثنين منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 المقامة حاليا بمصر، بإقامة مباراتين بين مالي وكوت ديفوار في تمام الساعة السادسة على ملعب السويس الرياضي يعقبها في التاسعة مساءا مباراة بين تونس وغانا على استاد الإسماعيلية.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي المنتخب الجزائري الذي تأهل أمس الأحد على حساب غينيا بالفوز (3 - 0) وذلك يوم الخميس المقبل على استاد السويس الرياضي، كما سيواجه الفائز من مباراة تونس وغانا في الدور المقبل بنفس اليوم على استاد السلام منتخب مدغشقر الذي تأهل أيضا بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-2).



وستحصل جميع الفرق المتأهلة لربع نهائي البطولة غدا الثلاثاء على راحة من المباريات على أن تفتتح مواجهات دور الـ8 يوم الأربعاء بمباراتين الأولى بين السنغال وبنين في السادسة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة والثانية في التاسعة مساء نفس اليوم بين نيجيريا وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

