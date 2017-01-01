الكشف عن موعد سفر نيمار إلى برشلونة

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط للسفر إلى مدينة برشلونة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار يعتزم السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يستهدف تسريع عملية انتقاله للفريق الكتالوني، بجانب البحث عن منزل للإقامة فيه.



ولفتت إلى أن عملية عودة نيمار لصفوف برشلونة، معقدة للغاية، موضحة أنها تحتاج إلى وجود تفاهم بين برشلونة وسان جيرمان، خاصة أن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.



يشار إلى أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة، في صيف 2017، بعدما قرر النادي الباريسي، دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوجرانا، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.

