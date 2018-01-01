لاعب برشلونة السابق يغلق الباب أمام روما

كشف لاعب برشلونة السابق، موقفه من الرحيل عن ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة روما الإيطالي في التعاقد معه.



ويتعلق الأمر بمدافع الفريق الأندلسي، مارك بارترا، الذي قال خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "أنا بخير في بيتيس، من البداية النادي جعلني أشعر بأنني مهم، والجماهير لديها حماس كبير".



وأضاف: "لم أتحدث كثيرًا مع المدير الفني، لكنني أعتقد مما أخبروني به، أنه يستطيع قيادتنا إلى الطريق الصحيح.. أنا مقتنع بأنه مدرب ممتاز".



وختم بارترا: "الموسم الماضي كان محبطًا، لقد بدأنا بشكل جيد، وكنا في المركز الأول بمجمويعة الدور الأوروبي، بعد الفوز على ميلان.. لكن الهزيمة أمام رين وفالنسيا أربكتنا".



وكانت تقارير صحفية قد ربطت روما مؤخرًا بالتعاقد مع بارترا، إلا أن اللاعب أغلق باب مغادرة الفريق الأندلسي.



يشار إلى أن روما على أعتاب الإعلان رسميًا عن ضم باو لوبيز، حارس مرمى ريال بيتيس.

