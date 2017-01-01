التنمية المحلية: التنسيق مع المحافظين لضبط تعريفة مواصلات المواقف

تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات الأمور في المحافظات، تحديدا داخل مواقف السيارات الأجرة، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.



وتعمل الغرفة، بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في المحافظات، بجانب غرفة عمليات مجلس الوزراء لتلقي كافة المشكلات والاستفسارات في حالة وجود مخالفات، أو تجاوز من مديري مواقف الأجرة أو السائقين على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكدت وزارة التنمية المحلية، تطبيق القانون بحسم وقوة على كل مخالف، أو من يثبت تلاعبه في تعريفة المواصلات التي حددتها كل محافظة، لافتة إلى أنه سيتم سحب رخص قيادة السائق في حالة وجود مخالفة أو زيادة في تسعيرة المواصلات.



وأضافت الوزارة أن هناك، فرق ميدانية بالمحافظات تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات بغرض التفتيش على مواقف الأجرة، لضبط التعريفة ومنع استغلال الركاب، أو مجاوزة التعريفة المحددة.