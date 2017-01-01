التنمية المحلية: التوسع فى القروض ودعم الشباب من خلال مشروعك

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم ، الوزارة تدعم الشباب وتعمل على توفير فرص عمل له، لمواجهة البطالة، والاستعانة بهم في نطاق العمل باعتبارهم بناة المستقبل.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن وزير التنمية المحلية، أصدر تكليفات بضرورة التوسع في القروض، ودعم الشباب من خلال مشروعك، وتمويل كافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروعك.



وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظين، بتقديم التسهيلات اللازمة للشباب للحصول على القروض، وتبسيط الإجراءات بشكل يساعدهم على النهوض بالصناعات المحلية.



وأضاف أن هناك تنسيقًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتبسيط الإجراءات لحصول الشباب على القرض، لدعم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل.