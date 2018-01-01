التنمية المحلية: المشروعات التنموية فى المحافظات تسير بشكل منتظم

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بشأن تنفيذ المشروعات التنموية وفتح روافد مالية جديدة تستطيع أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التنمية المحلية تعتمد في خطتها الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2019 ـ 2020، على الاهتمام بالإنسان من خلال توفير كافة احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وسد احتياجاته، بهدف العناية به.



وأشار إلى أن المشروعات التنموية في المحافظات تسير بشكل منتظم، ولا توجد مشكلات، والمحافظون يعملون بشكل منتظم في إطار الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين البنية التحتية للمحافظات، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.