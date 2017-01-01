توتنهام ويوفنتوس يتنافسان على لاعب وسط روما

يتطلع نادي ​توتنهام​ إلى ضم لاعب خط وسط روما، ​نيكولو زانيولو​، خلال الأيام القادمة في فترة الانتقالات الصيفية.



وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن توتنهام قدم عرضا بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ​توبي ألدرفيرلد​ لروما مقابل زانيولو.



وبرز زانيولو مع روما في الموسم الماضي، ما جعله محطا لاهتمام عدد من النوادي.



وسيواجه فريق شمال لندن منافسة شديدة من يوفنتوس على الفوز بخدمات زانيولو.



وذكرت الصحيفة أن بطل إيطاليا هو الوجهة المفضلة للاعب.



غير أن روما مهتم بالتوقيع مع ألدرفيرلد، الذي لديه حاليًا شرط إفراج بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني ينتهي في 25 تموز.