تشغيل ماكينة تغليف المخبوزات بمصر للطيران للخدمات الجوية

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، شغلت أحدث ماكينة تغليف المخبوزات وفقا لمعايير تكنولوجية عالية الجودة، كما تم شراء 3 ماكينات أخرى للتغليف فضلا عن شراء 4 سيارات رافعة من طراز "مالهان" والذى يتم استخدامها فى كبريات الشركة العالمية العاملة فى مجال "الكارتينج"، وماكينات تجفيف وحفظ الأطعمة ومعدات النقل والتداول والتجديد الكامل لأدوات النظافة فى أماكن التشغيل وكافة المرافق المحيطة بها.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تضم عددا كبيرا من العمال المتخصصين سواءً فى تجهيز الوجبات من خلال شيفات لهم سمعة طيبة بصناعة "الكاترينج" على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، مشيرا إلى حرص مسئولى شركة الخدمات الجوية على تطوير المنتجات والاجهزة التى يتم استخدامها، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى مجال "الكارتينج".



وأشار إلى أن شركة الخدمات الجوية تشترى خامات شهريا بحوالى 21 مليون جنيها للأطعمة والوجبات والمشروبات فقط، بالإضافة إلى العمال الصيانة للمعدات والأجهزة الخاصة بالطهى والتغليف.