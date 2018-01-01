التنمية المحلية: نستقبل شكاوى المواطنين ونعمل على حلها

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات على مدار الساعة بهدف التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من خلال فحصها والتعامل مع المسئولين.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، يعمل أيضا بالتنسيق مع مبادرة صوتك مسموع التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، بهدف التواصل مع المواطنين واستقبال رسائلهم ومشكلاتهم عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أو عبر البريد الإلكتروني، وخدمة الواتس آب.



وأوضح أن صوتك مسموع، تعمل على مدار الساعة، ويواصل القائمين عليها، استقبال رسائل المواطنين، وفحصها، والتواصل مع المسئولين وإيجاد حلول لها في أسرع وقت.